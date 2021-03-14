В Армении нашли двух "троянских коней" – русского и американца

Сайт ArmenianReport раскритиковал иностранных журналистов, работающих в Армении и пытающихся объективно оценить происходящие там события. На этот раз не угодили россиянин Алексей Романов и американец Патрик Ланкастер.

Романов оказался виновен в том, что принес азербайджанскому народу соболезнования в связи с очередной годовщиной трагедии в Ходжалы, а также позволил себе говорить об ощущении усталости и апатии в Армении, не соотносящимися с идеей реванша. В ArmenianReport придумали для Романова оригинальное наказание: он должен отправиться на историческую родину, "чтобы увидеть самому и показать всему миру углубляющуюся нищету и беспросветность России, которая пьянствует и бежит из маленьких городов, поселков, деревень".

Ланкастер провинился тем, что снял репортаж о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих, чтобы их детей не отправляли в Карабах. ArmenianReport с детской непосредственностью призывает не выносить сор из избы, ведь такие репортажи могут сыграть на руку Баку. Но и это еще не все прегрешения американского журналиста. В другом репортаже Ланкастер позволил себе поговорить с человеком, названным армянским изданием "полоумным", который рассуждает о евреях, Холокосте, Гитлере. Обиду армян на Израиль ArmenianReport аргументирует тем, что он "вооружил Азербайджан всем лучшим, что у него есть; стало быть, еврейское государство несет прямую ответственность за ту бойню, что устроили наши враги в ходе войны". Странное умозаключение, но и это не единственная вина Израиля перед Арменией. Провинились еще и израильские врачи, приехавшие в Азербайджан по инициативе фонда YAŞAT, которые обследуют и оперируют ветеранов войны, - в Армению-то они не приехали.

Столь витиевато закрученный журналистский пассаж о евреях и Гитлере сводится к вопросу, можно ли сравнивать гитлеровских фашистов и армянских националистов. А действительно, можно ли?

Ответ на этот вопрос может строиться только на фактах. Недавно съемочная группа "Вестника Кавказа" совершила поездку на освобожденные территории Азербайджана, постепенно восстанавливаемые после завершения Карабахской войны, за три десятилетия которой захватчики обратили азербайджанские города и села в безжизненные руины. Журналисты "Вестника" своими глазами увидели разрушенные Агдам, Фузули, Горадиз, Зангилан, Джебраил; разрушенный в Джебраиле родник "Дружба", разрушенный в Зангиланском районе мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне; вырубленный и полусожженный сад, располагавшийся на территории 140 гектаров, 20 га из которых - на территории Армении, а 120 га - на территории Азербайджана.

Армянские националисты оказались в чем-то даже более жестокими, чем гитлеровские фашисты - они не только уничтожали леса и дома, но и заминировали все оккупированные территории. Там еще долго будут гибнуть мирные люди.

ArmenianReport обвиняет Ланкастера в том, что он показывает "полоумного" армянина, но где же были умные армяне, когда их полоумные соотечественники творили акты вандализма на оккупированных территориях? Почему в течение 30 лет они молчали о творившихся злодеяниях, почему не подняли свой голос так, чтобы их услышали все нормальные люди, независимо от этнического происхождения?