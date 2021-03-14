Тысячи жителей Грузии протестуют против строительства Намахвани ГЭС

В центре Кутаиси (Имерети) проходит многотысячный митинг защитников природы, а также гражданских активистов, которые протестуют против строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони.

"Нашим главным требованием является аннулирование распоряжения правительства, которое предполагает передачу Рионского ущелья иностранному инвестору. Вторым требованием является расторжение контракта с компанией ENKA, занимающейся строительством ГЭС. Третье: мы требуем аннулирования всех документов, изданных с 2015 года, и отставки министра (экономики) Натии Турнавы", - рассказал один из организаторов акции протеста Варлам Голетиани, передает ТАСС.

Также демонстранты требуют, чтобы вопрос строительства крупных гидроэлектростанций решался путем референдума и заявляют, что если их голос не будет услышан правительством, то следующий митинг они проведут в Тбилиси у здания парламента.

В Кутаиси в связи с протестами стянуты дополнительные наряды полиции, они находятся и в Рионском ущелье, где протестующие уже четыре месяца ночуют в палатках.