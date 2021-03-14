Опреснитель в Ялте обойдется бюджету Крыма в три миллиарда

Обеспечивать крымскую Ялту пресной водой сможет опреснительная станция, которую построят за три миллиарда рублей, - сообщил по итогам поездки в Крым министра экономического развития России Максима Решетникова глава Крыма Сергей Аксенов.

"Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", - рассказал Аксенов, передает РИА Новости.

Технические параметры установки и подрядчик строительства не называется из-за санкционного режима, известно, что первые установки на полуострове разместят в поселке Фрунзе Сакского района и в Ялтинском регионе. Окончательное решение по их строительству будет принято после первого квартала этого года.