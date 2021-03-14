В Чикаго снова "зазеленело" городское озеро

В американском Чикаго снова "позеленело" озеро – его по традиции "покрасили" городские власти, и это продлится два дня.

Процедура, проводимая над городским водоемом, уже давно стала весенней традицией и была отменена лишь год назад из-за пандемии коронавируса, Не планировалось "красить" воду и в нынешнем году, однако власти города все же пошли на такой шаг, - говорится в сообщении в Instagram.

Вчера жители города снова увидели зеленую воду, а значит, жизнь продолжается – она постепенно возвращается на круги своя.