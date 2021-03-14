В Краснодаре произошло самовозгорание маршрутного автобуса (ВИДЕО)

Сегодня утром в Краснодаре вспыхнул рейсовый маршрутный автобус, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 9:06, однако когда на место прибыли пожарные, машина уже полностью была объята пламенем. Огонь на площади 35 кв м потушили в 9:32, к счастью, никто не пострадал. На месте работали 8 человек и 2 машины, - рассказали в краевом МЧС, передает портал Юга.ру.

Позже в соцсетях появилось видео пожара. На кадрах видно, что горит автобус маршрута № 48. По словам очевидца, водитель увидел дым из-под капота, высадил пассажиров и вышел сам, после чего начался пожар, уже через пару минут охвативший весь автобус.