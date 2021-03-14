В Казахстане стартовало десятидневное празднование Новруза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Көрісу - первым днем Наурыз мейрамы.

"Поздравляю всех с праздником Көрісу күні! В соответствии с уходящими в древность традициями молодежь приветствует старших и получает их благословение. Люди желают друг другу всего самого доброго. Этот праздник олицетворяет подлинное благополучие, единство и согласие", - написал Токаев в Twitter, передает Sputnik Казахстан.

Празднование наступления весны в стране будет праздноваться десять дней – сегодня, 14 марта – День приветствий, который направлен на укрепление ценностей, объединяющих семью и общество. В этот день люди встречаются и поздравляют друг друга с первым днем Наурыз мейрамы и с наступлением нового года. В этот день люди, враждующие друг с другом, просят взаимного прощения, сближаются между собой. Находящиеся в отдалении, приезжают в отчий дом, к родным, либо поздравляют по телефону, отправляют открытки.

Отмечать праздник Наурыз в Казахстане планируется 10 дней, по 23 марта. Правительство уже разработало соответствующую концепцию.

"В мероприятиях Наурыз мейрамы необходимо делать акцент на популяризацию национальных ценностей через массовое ношение национальных костюмов, организацию народных игр, обеспечение воспроизведения национальной музыки в общественных местах (торговые центры, вокзалы, аэропорты, гостиницы и т. д.), возрождение традиций и обычаев, продвижение его значимости среди подрастающего поколения", - говорится в постановлении.