В Грузии коронавирусом заболели еще 268 человек

За минувшие сутки в Грузии было выявлено 268 новых случаев коронавируса, выздоровели 233 человека, умерли 5 пациентов, - говорится в сообщении ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 274 989 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 268 237 и скончались 3 648 человек. В карантине находятся 251 пациент, ационарах -1 338, в клинических гостиницах -136 человек, -передает 1TV.

Напомним, накануне в Грузии было выявлено 344 новых случая коронавируса, выздоровели 240 пациентов.