Православные в России празднуют Прощеное воскресенье

Сегодня православные россияне празднуют прощеное воскресенье, отмечающееся перед началом Великого поста, прося друг у друга прощение.

"В Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова изгнания, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя", - сообщает пресс-служба патриарха, передает РИА Новости.

Просить прощение в храме вечером перед началом Великого поста, который в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая – традиция. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Обычно говорят "прости меня", а в ответ - "Бог простит, и ты меня прости".

Традиция стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня. Однако просить прощение принято и перед обычной исповедью, когда у верующих спрашивают, примирились ли они с теми, кого обидели, и простили ли тех, от кого претерпели обиду.