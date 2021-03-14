Число инфицированных коронавирусом в России за сутки вновь превысило 10 тыс

В России за истекшие сутки выявлено 10 083 случая инфицирования COVID-19, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 10 083 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 266 (12,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 снова зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1905, 937 и 605 соответственно. Наименьшие темпы прироста за сутки в Чукотском автономном округе - 0%, в Республике Тыва - 0,03%, в Сахалинской области - 0,04%.

За сутки в РФ подтверждены 395 смертей с COVID-19, за все время - 92 090, выписаны за сутки 9232 выздоровевших после болезни, за все время - 3 995 129, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 4 390 608 случаев заболевания.