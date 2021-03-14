Европейские спутники отправят в космос на российском "Союзе"

Европейские ученые приняли решение запустить в космос два европейских навигационных спутника Galileo в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6, - сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра (космодром Куру - ред.) теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на "Союз-СТ" и планируется, предварительно, в марте 2022 года", - цитирует собеседника РИА Новости.

Контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года был подписан в сентябре 2017 года, он предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Позже из-за задержки первого пуска Ariane 6 один из двух запусков Galileo был перенесен на "Союз" и намечается в сентябре 2021 года.

Напомним, в 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. Позже ракеты Ariane 5 вывели на орбиты еще 12 спутников Galileo.