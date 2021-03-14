За минувшие сутки в Армении прибавилось 486 инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Армении подтвердилось 486 случаев заражения коронавирусом, - сообщили в министерстве здравоохранения республики, сообщают армянские СМИ.

"На сегодняшний день в целом подтвердилось 178 385 случаев заражения коронавирусом, 166 180 человек выздоровели, 3 255 случаев со смертельным исходом. Сейчас от болезни лечатся 8 113 пациентов", - говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

Всего за минувшие сутки в стране выздоровели 205 человек, 2 пациента скончались.

Общее число смертей от коронавируса составило 837, - отмечается в сообщении.