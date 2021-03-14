Ставрополье останется во власти ночных морозов

Сегодня утром жителей Ставрополья ждет гололедица на дорогах и туман, - предупреждает ГУ МЧС по СК в своем оперативном прогнозе.

Столь нетипичные для региона природные катаклизмы могут привести к росту числа дорожных аварий и сбоям в работе общественного транспорта, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Пока в крае сохранится морозная погода, особенно в ночное время – так, в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -6 градусов, хотя завтра днем немного потеплеет - температура воздуха поднимется до 6 градусов со знаком плюс, - говорится в прогнозе.