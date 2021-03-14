Казахстанские медики борются за жизнь пострадавших при крушении Ан-26

Казахстанские врачи прооперировали лвих военнослужащих, выживших при падении самолета Ан-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

"Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжелое, в реанимации, для спасения их жизней делается все возможное", - рассказала представитель горздрава, передает РИА Новости.

Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основных версии крушения военного самолета - погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор, - сообщил сегодня телеканал "Алматы".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", крушение самолета произошло накануне вечером, когда он заходил на посадку в аэропорту Алматы. По данным пресс-службы КНБ, четверо из шести человек на борту - штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев, бортовой техник летной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов, штурман экипажа летной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев и старший бортовой механик летной группы авиационного отдела Евгений Васильков погибли, двое с ожогами и переломами госпитализированы.