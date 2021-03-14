В Араратской области автомобиль рухнул в канал, есть жертвы

Минувшей ночью в селе Норамарг Араратской области в канал упал легковой автомобиль, - сообщили в МЧС Армении.

Сигнал об аварии поступил в Араратский областной центр кризисного управления в 22:56. На место происшествия выехали один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС и спасательная группа центра реализации спасательных работ специального назначения управления Спасательных сил.

Выяснилось, что, не справившись с управлением, водитель автомобиля ВАЗ-2107 перевернул его, после чего машина рухнула в канал. До прибытия спасателей одному из пострадавших удалось покинуть салон авто, - передает Sputnik Армения.

Спасатели извлекли из автомобиля тела еще двоих человек, спасти их жизни не удалось.

С помощью спецтехники автомобиль удалось вытащить из канала.