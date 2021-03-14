Банковская тайна россиян станет достоянием налоговиков?

Уже с 17 марта российские налоговые органы получат расширенный доступ к банковской тайне: в течение трех дней со дня получения запроса банки будут обязаны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Кредитные организации обяжут предоставлять информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период в электронной форме или на бумажном носителе, - передает РИА Новости.

Вся подобная информация составляла банковскую тайну о физлицах, индивидуальных предпринимателях и организациях, однако теперь для налоговых органов расширили ее перечень, получаемый от банков: ранее налоговики могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Нововведение предоставит им право запрашивать информацию и вне проверок.

Как полагают эксперты, цель такой новации - повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, что позволит сделать выводы об объеме возможных не декларируемых доходов, находящихся в "серой" зоне, и заставить участников "серого" сектора платить налоги, пополняя бюджет.

Нововведение вряд ли вызовет заметный уход банковских клиентов от безналичных расчетов, хотя, безусловно, ударит по недобросовестным налогоплательщикам. Другая сторона медали – вряд ли нововведение поспособствует тому, что клиенты массово понесут хранить свои деньги в банки, - уверены эксперты.