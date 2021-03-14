За сутки в Казахстане снова более тысячи заболевших коронавирусом

Казахстанские медики продолжают фиксировать всплеск заболевания новым коронавирусом: так, за прошедшие сутки снова было выявлено 1 049 новых случаев заболевания.

Лидировать по числу заболевших продолжает Алматы – в мегаполисе выявлено 360 новых инфицированных, в столице страны Нур-Султане – 173 заболевших, на третьем месте по числу новых пациентов Алматинская область – здесь зафиксировано 86 зараженных новым коронавирусом, - передает Sputnik Казахстан

Всего в стране подтверждено 223 720 случаев заболевания, накануне в Казахстане было выявлено 1 002 случая коронавирусной инфекции.