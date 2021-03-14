Армянские полицейские встали на защиту Пашиняна от оппозиции (ВИДЕО)

Власти Армении подняли на ноги всю полицию, чтобы защитить от оппозиции Никола Пашиняна, собравшегося посетить МИД страны для проведения рабочей встречи.

В свою очередь оппозиция призвала своих сторонников собраться у здания МИД, и во избежание новой акции протеста к МИД Армении были стянуты большие силы полиции, - передает Sputnik Армения.

"Мы встретим его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование – "Армения без Никола", - сообщалось на странице оппозиционного "Движения спасения родины" в Facebook.