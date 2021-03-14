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Армянские полицейские встали на защиту Пашиняна от оппозиции (ВИДЕО)

Армянские полицейские встали на защиту Пашиняна от оппозиции (ВИДЕО)

Власти Армении подняли на ноги всю полицию, чтобы защитить от оппозиции Никола Пашиняна, собравшегося посетить МИД страны для проведения рабочей встречи.

В свою очередь оппозиция призвала своих сторонников собраться у здания МИД, и во избежание новой акции протеста к МИД Армении были стянуты большие силы полиции, - передает Sputnik Армения.

"Мы встретим его перед зданием министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование – "Армения без Никола", - сообщалось на странице оппозиционного "Движения спасения родины" в Facebook.

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