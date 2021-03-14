Кубанские огнеборцы тушили дом в центре Краснодара

Минувшей ночью краснодарские спасатели тушили пожар в жилом доме в центре Краснодара на улице Красная, его удалось локализовать на площади в 350 кв м, - сообщили в МЧС России.

"Наблюдалось горение кровли, была угроза распространения пожара. Пожарные эвакуировали 25 жильцов...", - отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Открытое горение удалось ликвидировать в 3:12, а в 03:57 потушить пожар полностью, - отметили в ведомстве, уточнив, что к тушению огня были привлечены 53 человека, 15 единиц техники.

О жертвах и пострадавших не сообщается