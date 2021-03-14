Жителей столичного региона ждут первые весенние дожди

Жителей столичного региона сегодня ждет слякотная погода со снегом, переходящим в дождь, а температура воздуха повысится до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в регионе будет обусловлена прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Небо продолжит хмуриться, а температурный фон наконец-то вернется в климатическое русло марта и наступит оттепель", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

До обеда в регионе будет снежить, а после 15:00 снег перейдет в дождь, станет слякотно. В столице потеплеет до плюс 4, в Подмосковье - до плюс 5, ветер будет дуть южный, его скорость составит 4-9 м/с, а атмосферное давление начнет падать и составит 740 мм рт ст, - добавил синоптик.