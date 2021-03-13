Лондон опубликовал сценарий поражения Британии в войне с Россией

Отчет с анализом возможных сценариев войны Великобритании с Россией был опубликован на сайте британского парламента. Согласно выводам отчета, подготовленного Комитетом по обороне Палаты общин, Лондон проиграет в такой войне из-за устаревшей военной техники.

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику», - сказано в отчете.

В Комитете обратили внимание, что многим танкам и БМП больше лет, чем Российской Федерации, их надежность слишком низка, а огневая мощь несравнима с современной артиллерией и ракетными системами, кроме того, они слишком слабо обеспечены поддержкой с воздуха.

Члены Палаты общин заявили, что в Минобороны и армии прекрасно осведомлены об этом, однако не предпринимают никаких шагов по модернизации военной техники. Между тем ежедневное устаревание и так немолодых боевых машин «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия».

Также Комитет по обороне раскрыл статистику деградаций британских вооружений. «В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те нуждаются в срочной модернизации», - отмечается в документе, где также указывается, что Россия, напротив, постоянно улучшает свою военную технику; в пример приведен танк «Армата».

По оценке бригадного генерала Бена Барри, процитированного в отчете, специальная дивизия, которую Лондон намерен сформировать к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной».