Иран рассчитывает на поддержку России и Китая для противостояния "угасающей империи"

Иран ожидает от России и Китая дипломатической поддержки на фоне стремления президента США Джо Байдена возродить Совместный всеобъемлющий план действий и отказа Вашингтона отменить санкции, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом и задушившие иранскую экономику, пишет Newsweek. Россия и Китай, также подписавшие СВПД, поддержали Тегеран во время кампании ”максимального давления” Трампа, обеспечив ИРИ экспорт и дипломатическую поддержку. С тех пор, как Байден пришел к власти, Москва и Пекин требуют возвращения США в СВПД.

Но США и Иран зашли в тупик на переговорах. Иран заявляет, что не будет ограничивать свою ядерную программу в соответствии с СВПД до тех пор, пока не будут отменены все санкции, введенные при Трампе. Однако Байден исключил смягчение, пока Тегеран не откажется от расширенной ядерной деятельности. Ожидая уступок со стороны США, Иран укрепляет связи с Россией и Китаем, конкурирующими с Америкой за влияние и ведение бизнеса во всем мире. При небольшом количестве надежных союзников более тесные связи с Москвой и Пекином станут дипломатическим подарком для Тегерана, а его находящаяся в затруднительном положении экономика выиграет от возможностей, которое обе страны могут предложить. Действительно, Иран все активнее разворачивается на Восток, чтобы воспользоваться преимуществами Китая. ИРИ может стать важным пунктом на маршруте китайской инициативы ”Один пояс – один путь”.

В пятницу министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление, посвященное 20-летию подписания договора о сотрудничестве между Тегераном и Москвой и призывающее к еще более тесному партнерству, сообщает информационное агентство Tasnim. ”Исламская Республика Иран рассматривает Российскую Федерацию как могущественную соседнюю страну и своего друга на основе взаимного сотрудничества и уважения”, говорится в заявлении. Иран готов к дальнейшему укреплению своих отношений с Москвой во всех областях. ”Сотрудничество между двумя странами для реализации общих интересов вышло за рамки двусторонних отношений и охватило сферу содействия региональной и международной безопасности. Партнерство стало крепче, чем когда-либо”, - заявили в МИД Ирана.

Связи с Россией помогли Ирану обеспечить доступ к вакцине от коронавируса, Спутник V, при этом Тегеран продолжает разработку собственного препарата. Иран был в числе первых стран, пострадавших от вируса в прошлом году, и неоднократно обвинял США в том, что те препятствуют его антивирусным усилиям посредством все более жестких санкций.

Официальные лица Ирана и России встретились в феврале, чтобы провести переговоры по Международному транспортному коридору Север-Юг, соединяющему Индию и Россию через Иран, Азербайджан и другие страны. Россия предлагает полезный проект, но только Вашингтон может соперничать с Пекином по экономическому влиянию. Именно китайский импорт помог Ирану пережить санкционную кампанию Трампа, предложив жизненно важный маршрут для прибыльного экспорта нефти из страны. В феврале министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что надеется вскоре завершить 25-летний план экономического сотрудничества с Китаем. Сделка предоставит Пекину ценный стратегический плацдарм на Ближнем Востоке и в Западной Азии.

Иран, Россия и Китай также расширяют военное сотрудничество, проводя совместные маневры. В прошлом месяце, например, в Индийском океане прошли совместные российско-иранские военно-морские учения. Тегеран также, вероятно, расширит закупки оружия как из Москвы, так и из Пекина, благодаря отмене эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия в страну, введенного в рамках СВПД. Более тесное сотрудничество с Россией и Китаем на руку Ирану, считающему США "империей в упадке", неспособной более порабощать иностранные государства. Президент Хасан Рухани заявил в прошлом месяце, что Америка ”постепенно угасает”.