В Израиле опасаются дискриминации из-за "зеленых пропусков" для вакцинированных

Израиль может похвастаться одним из самых высоких показателей вакцинации в мире: более 50% населения уже получили обе дозы вакцины. Теперь страна пытается восстановить нормальную жизнь, предоставляя тем, кто полностью вакцинирован, и тем, кто перенес Covid-19, ”зеленый пропуск”. Таким образом, сообщает CNN, у граждан появляется возможность заниматься тем, чего они были лишены целый год после того, как слова ”социальное дистанцирование” и ”изоляция” вошли в лексикон.

”Зеленый пропуск” одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Документ может быть загружены на телефон. Пропуск необходим для посещения тренажерного зала, обеда в ресторане (где заполняемость возможна на 75%, но не более 100 человек), похода в театр (в зале разрешено находится до 500 зрителям), и даже для собрания в конференц-зале до 300 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который накануне предстоящих выборов в законодательный орган делает ставку на агрессивную кампанию вакцинации в стране, заявил, что к началу апреля страна ”сбросит с себя оковы” коронавируса. ”Пять миллионов граждан уже вакцинировано. Мы возрождаем экономику, которая почти полностью перешла в зону действия ”зеленого пропуска”, - сказал Нетаньяху. - Нам осталось вакцинировать чуть более миллиона человек в возрасте старше 16 лет”. Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что в настоящее время вирусом инфицировано 36 712 человек, при этом с начала пандемии умерло 5 955 человек.

Положительный аргумент

По словам правительственных чиновников, привлекательность ”зеленого пропуска” в том, что это "положительный аргумент". Профессор Айелет Барам-Цабари, глава исследовательской группы прикладных наук в области коммуникаций в Технионе - Израильском технологическом институте, полагает, что ”зеленый пропуск” убедит многих вакцинироваться. По данным исследований в области общественного здравоохранения, дело не только в положительном стимулировании: важен также и общественный аспект.

”Положительный аргумент подразумевает не только то, что вам будет легче сходить на концерт при наличии ”зеленого пропуска”. Все вокруг начинают делает прививки, и вы тоже захотите вакцинироваться, чтобы чувствовать себя в большей безопасности”, - объяснила Барам-Цабари. По словам профессора, не все израильтяне, которые не вакцинировались, против прививок. Многие сомневаются и бояться: они хотят подождать и посмотреть, что будут делать остальные. Что касается решений в отношении собственного здоровья, по данным исследований, большинство людей думают не о том, безопасна ли вакцина или о ее способности предотвратить серьезные заболевания, а том, могут ли они доверять людям. ”Обычно мы обращаем внимание на то, кто нам говорит о вакцинации, что нам рекомендуют люди, которым мы доверяем, которые провели исследования, что они делают? Чем больше людей вокруг вас вакцинированы, тем в большей безопасности вы будете себя чувствовать во время прививки”, - сказала эксперт.

Дополнительное беспокойство

Волнение по поводу ”зеленых пропусков” ощутимо, особенно со стороны рестораторов. В ресторане специально назначенный сотрудник должен проверить наличие ”зеленого пропуска” или сертификата вакцинации/выздоровления, что можно сделать, отсканировав QR-код или штрих-код пропуска. Только после этого посетитель может сесть за столик. Те, у кого нет ”зеленого пропуска”, могут находиться только на открытой площадке заведения в соответствии с постановлениями правительства. Итан Паднос, менеджер иерусалимской пивоварни Hatch, сказал, что ему неудобно спрашивать, сделал ли клиент прививку. Паднос сказал, что у него были сложности с приложением, используемым для сканирования пропусков, а официальные лица системы здравоохранения, на которых ссылается израильская радиосеть ”Кан”, предупредили, что у них нет возможности проверить подлинность используемых ”зеленых пропусков”. Паднос опасается, что открытие экономики может привести к новому всплеску инфекций и новой изоляции, особенно накануне Пасхи.

Противники новой системы в Тель-Авиве жаловались на то, что новый ”зеленый пропуск” разделит общество на два лагеря, и что тот, кто не может или не хочет вакцинироваться, будет подвергнут дискриминации, сообщает Jerusalem Post. В ответ на вопрос о сложностях, возникающих с ”зеленым пропуском”, министерство здравоохранения Израиля, что вскоре начнет выдавать обновленные пропуски. ”Пропуск вакцинации в его нынешней форме предназначен для обеспечения первоначальной быстрой реакции. В то же время мы изучаем возможность внедрения безопасного штрих-кода, который будет приниматься во всем мире”, - сказал представитель министерства.