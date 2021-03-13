"Регион заботы" подарил автомобиль для паллиативной помощи детям в Кабардино-Балкарии

Проект "Регион заботы" Общероссийского народного фронта подарил специализированному Дому ребенка в Кабардино-Балкарии машину для выездной бригады его паллиативного отделения. Об этом сообщают СМИ.

Сегодня учреждение посетили автор проекта "Регион заботы", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, а также глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Это санитарная машина, которая оборудована так, чтобы перевозить лежачих ребят, там есть место для врача, для родителя, водителя. На сегодня уже есть возможность покупать машины из средств федеральных субсидий, но федеральной субсидии недостаточно, чтобы купить столько машин, сколько нужно", - приводит слова Федермессер ТАСС.

Главврач Дома ребенка Марита Крымукова пояснила, что детское отделение паллиативной помощи на пять коек появилось в учреждении в 2014 году. Вскоре стало ясно, что, кроме отделения, нужны и выездные формы оказания паллиативной помощи, когда ребенок получает ее, находясь в кругу близких, не расставаясь с семьей.

Крымукова отметила, что в 2018 году была сформирована одна выездная бригада, вскоре появилась и вторая, на сегодня под их опекой находится 48 семей. Помимо медицинской помощи, выездные бригады помогают решить многие социальные сложности, занимаются организацией развлекательных мероприятий и многими другими вопросами.

Главврач выразила благодарность Нюте Федермессер, подчеркнув, что новая машина позволит специалистам учреждения выезжать в любые уголки региона.