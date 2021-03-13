Детский технопарк "Кванториум" появится на базе гимназии в Нальчике до конца года

Технопарк "Кванториум" заработает в текущем году на базе гимназии №4 в Нальчике, рассказал министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов.

По его словам, в 2022 год "Кванториум" появится в еще одной школе в городском округе Нальчик, в 2023 году - в школе городского округа Прохладный.

"Нам удается реализовывать программу по поддержке талантливых и одаренных детей, мы видим уверенную поступь и работу нашего центра "Антарес", вместе с тем работа в этом направлении продолжается", - цитирует главу Минпросвещения ТАСС.

Напомним, в республике уже работает один "Кванториум", созданный на базе детской академии творчества "Солнечный город", в прошлом году в КБР начал действовать мобильный технопарк для детей из отдаленных и труднодоступных сел региона.