Привитые от коронавируса в Грузии получат специальные документы

Как сообщили сегодня глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, каждый привитый от коронавируса гражданин будет получать специальный документ.

«Всем привитым людям будет выдано подтверждение, что они привиты той или иной вакциной в тот или иной день. Это двуязычный сертификат, соответствующее медицинское учреждение подпишет его и поставит свою печать», - приводит его слова Грузия Онлайн.

Напомним, что сегодня в Грузию приехала первая партия вакцины от коронавируса – 43,2 тыс доз британской AstraZeneca. Прививать ею грузинских граждан начнут с понедельника, 15 марта, получить вакцину можно будет всего в 82 клиниках по всей стране.

Первыми будут привиты медики, не болевшие коронавирусом за последние 4 месяца – их всего 54 тыс, таким образом, первой партии AstraZeneca на них не хватит. Тем не менее, уже открыта очередь для всех желающих записаться на вакцинацию – следующая поставка вакцины состоится в апреле.