Александр Гинцбург: прививаться «Спутником V» нельзя лишь в одном случае

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в ходе эфира YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал о том, кому нельзя прививаться первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V» - такими являются лишь люди с сильными аллергическими реакциями на прививки.

«Только люди, у которых в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отека Квинке или что-нибудь такое, когда анафилактический шок у них был по непонятным причинам», - пояснил Александр Гинцбург.

Также он подчеркнул, что «Спутник V» является лучше в мире по качеству среди запущенных в массовый оборот вакцин.

«Среди тех 4-6 препаратов в мире, которые вышли в широкий гражданский оборот, по всей видимости, «Спутник V» по своим качествам находится на первой позиции», - заявил директор центра Гамалеи.