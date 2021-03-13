Неизвестный избил российского военного и его жену в Армении

Как стало известно сегодня, в среду неизвестный напал в Гюмри на российского военного и его жену и нанес им телесные повреждения. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел после того, как около 20:00 по московскому времени в Гюмри на Третьей улице квартала Ани отключилось электричество, пишет shamshyan.com. Военнослужащий 102-й военной базы РФ Роман Романов вышел на улицу, чтобы узнать, когда в его дом вернется свет.

Там на него напал злоумышленник в маске. Жена Романова по имени Сируш, увидев драку, стала звать соседей и обещать вызвать полицию, из-за чего преступник напал и на нее, а после сбежал.