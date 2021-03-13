Главная » Новости

Мишустин уволил Мишина из Федерального агентства по делам национальностей

Мишустин уволил Мишина из Федерального агентства по делам национальностей

Михаил Мишин лишился сегодня должности заместителя главы Федерального агентства по делам национальностей – соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу», - сказано в распоряжении.

Распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

ФАДН с момента основания в 2015 году возглавляет Игорь Баринов.

1105 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!