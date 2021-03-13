Мишустин уволил Мишина из Федерального агентства по делам национальностей

Михаил Мишин лишился сегодня должности заместителя главы Федерального агентства по делам национальностей – соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу», - сказано в распоряжении.

Распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

ФАДН с момента основания в 2015 году возглавляет Игорь Баринов.