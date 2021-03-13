Армения решила сэкономить на армии - СМИ

После разгрома армянской армии во Второй Карабахской войне в условиях тяжелого экономического кризиса власти Армении задумались над сокращением военного бюджета, дискуссии об этом ведутся как в правительстве, так и отдельно в Министерстве обороны.

Как пишет 168.am, чиновники говорят о том, что после завершения Карабахской войны у Армении нет необходимости в чрезмерных тратах на армию. «Речь идет о сокращении в десятки миллиардов, в чем заинтересованы вице-премьер Тигран Авинян, вице-премьер Мгер Григорян и руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян», - сказано в статье издания.

Также издание приводит мотивирующую цитату Авиняна, обращенную к военным: «Все равно вы проиграли. Зачем вам такой бюджет?».

В Минобороны пытаются этому противостоять, однако на сегодняшний день вопрос сокращения военного бюджета Армении является решенным, обсуждается лишь масштаб.