Ницца попросила Францию разрешить ей «Спутник V»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози опубликовал сегодня в Twitter просьбу к властям Франции о разрешении покупки в России вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также он опубликовал цитаты из своего недавнего радиоинтервью, где Эстрози рассказывает о слишком медленной вакцинации жителей Ниццы из-за нехватки нужного количества доз вакцин.

Мэр Ниццы подчеркнул, что в экстренных случаях, как вся ситуация с коронавирусом, важно позволять действовать на местах без контроля со стороны Парижа, поскольку региональные власти реагируют быстрее. Эстрози напомнил, как в прошлом году ему удалось оперативно решить проблему с масками в городе, в то время как во Франции продолжался дефицит.

Кристиан Эстрози выразил уверенность в том, что при разрешении Елисейского дворца он сможет самостоятельно договориться с Москвой о поставках в Ниццу вакцины «Спутник V».