Мамедъяров обыграл Ароняна в первом туре Champions Chess Tour

Восьмой сильнейших шахматист мира по рейтингу ФИДЕ, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров обыграл сегодня пятую строчку того же рейтинга, армянского шахматиста Левона Ароняна в первом туре четвертого турнира серии Champions Chess Tour, организатором которой выступает чемпион мира Магнус Карлсен.

В турнире Magnus Carlsen Invitational по быстрым шахматам Мамедъяров принял участие впервые, и первым же его соперником оказался армянский гроссмейстер, которого азербайджанскому шахматисту удалось одолеть, играя черными.

Отметим, что в скором времени Аронян перестанет представлять Армению – сейчас он улаживает бюрократические формальности для того, чтобы начать представлять США.

Другой азербайджанский участник турнира Теймур Раджабов (10-я строчка рейтинга ФИДЕ) в первом туре, играя белыми, закончил вничью матч с голландским гроссмейстером Анишем Гири (7-я строчка рейтинга ФИДЕ).