Армянский вратарь переехал в Казахстан

Как сообщили сегодня в пресс-службе казахстанского футбольного клуба «Атырау», вратарь армянской сборной Арам Айрапетян переехал в Казахстан и уже официально принят в команду «Атырау».

«35-летний вратарь Арам Айрапетян стал игроком «Атырау», - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, что изначально Айрапетян, ученик футбольной школы Адлера, играл за ФК «Кузбасс» (Кмерово) и ФК «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). В 2014 году он уехал в Армению, где стал защищать ворота сначала «Бананца», потом «Арарата».

За сборную Армении играл с 2018 года.