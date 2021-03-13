Промерзание почвы грозит Казахстану масштабными паводками

Как сообщили сегодня в казахстанском Гидрометцентре, в настоящее время в Казахстане сложилась тревожная ситуация с промерзанием почвы: из-за заморозков ее глубина по сравнению с прошлогодней увеличилась в среднем на 0,7 м, а значит, когда начнут таять снега, вода не сможет уйти в землю и разольется масштабными паводками.

«При наступлении положительной температуры воздуха в течение суток, включая ночное время (ориентировочно в конце марта-начале апреля) ожидается большой приток паводковых вод», - приводит Спутник-Казахстан сообщение Казгидромета.

АО «НК «КазАвтоЖол»» уже сейчас работает над подготовкой казахстанских дорог к весенним паводкам. Протяженность паводкоопасных участков дорог в республике составляет 302 км, также под угрозой переливов 52 моста и 9 плотин.

Паводкоопасными населенными пунктами в Казахстане являются 276 сел и городов с общим населением свыше 270 тыс человек.