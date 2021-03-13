Дагестан разделили на пять частей

Как рассказал сегодня председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незир Гусейнов, республику предлагается разделить на пять зон по нормативам градостроительного проектирования.

Состав этих пяти зон следующий: Махачкалинская агломерация, Равнинная зона, Предгорная зона, Горная зона и Высокогорная зона, пишет Аргументы и Факты-Дагестан.

Гусейнов подчеркнул, что нормативы устанавливались с учетом требований каждой зоны, в них заложена возможность сокращения площадей земельных участков, на которых будут строить социальные объекты для горных и высокогорных районов.