Хикмет Гаджиев привез медиа-персон в освобожденную крепость Шахбулаг (ФОТО)

Сегодня по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся пресс-тур для глав СМИ и НПО, блогеров и общественных активистов в освобожденный от оккупации Агдамский район республики. В частности, в сопровождении помощника президента - заведующего отделом внешней политики президентской Администрации Хикмета Гаджиева участники пресс-тура побывали в крепости Шахбулаг.

Встретившие их эксперты рассказали, что Шахбулаг является крепостью XVIII века и одним из известнейших исторических памятников Карабаха – Панахали Хан, основатель Карабахского ханства, построил ее в середине века как административный центр ханства. Таковым Шахбулаг и оставался вплоть до того, как Панахали хан построил крепость в Шуше.

После того, как Агдам был оккупирован ВС Армении в 1993 году, армянские националисты безуспешно пытались арменизировать этот памятник карабахской истории, в том числе выдавали местную мечеть за церковь. В настоящее время от замкового комплекса Шахбулаг сохранились лишь крепость на холме и мечеть.