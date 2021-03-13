Армен Григорян: мы просили остановить Вторую Карабахскую войну еще 19 октября

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян опроверг сегодня утверждения о том, что военное командование оккупационных войск предлагало остановить Вторую Карабахскую войну уже через четыре дня боевых действий в Азербайджане.

«Подлинный отчет (экс-главы Генштаба Армении) Оника Гаспаряна о ходе войны никак не соответствует тому, что говорилось о якобы предложениях уже на четвертый день остановить войну. Не было выражено ни одной мысли, которая имела бы двусмысленное значение, например, о том, что нужно остановить войну», - сказал он в интервью civil.net.

При этом такие предложения действительно имели место примерно через три недели после начала боевых действий. «Разговоры о том, что нужно остановить войну в связи с нехваткой ресурсов были на заседании Совета безопасности 19 октября. Было сказано, что у нас 2-3 дня», - сообщил Армен Григорян, добавив, что, несмотря на просьбы, премьер-министр Никол Пашинян не соглашался на капитуляцию в течению еще трех недель.

Напомним, что 18 октября азербайджанская армия вышла к знаменитому Худаферинскому мосту и, закрепившись в долине Аракса, начала быстрое наступление на Зангилан. 20 октября Зангилан был освобожден от оккупационных сил.