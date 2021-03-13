Трое молодых медиков стали жертвами вакцины AstraZeneca в Норвегии

Как сообщили сегодня норвежские СМИ, сразу у троих местных медиков, причем молодых людей, был диагностирован тромбоз после того, как они привились британской вакциной от коронавируса AstraZeneca.

В частности, об этом пишет Aftenposten: «Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре».

Данную информацию подтвердили в Норвежском институте здравоохранения.

Напомним, что Норвегия к сегодняшнему дню уже приостановила вакцинацию населения с помощью AstraZeneca из-за тревожных сообщений об образовании у привитых критичных для здоровья тромбов.

Также прекратили прививать граждан британской вакциной Дания, Италия и Австрия. При этом Европейское агентство лекарственных средств рекомендует продолжать прививки AstraZeneca.