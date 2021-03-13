"Ахмат" потерпел разгромное поражение от "Зенита"

В Санкт-Петербурге состоялся матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и грозненским "Ахматом". Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

Голами в составе "Зенита" отметились Вячеслав Караваев (51-я минута), Сердар Азмун (65-я, с пенальти), Артём Дзюба (74-я) и Андрей Мостовой (80-я).

После поражения от "Зенита" безвыигрышная серия "Ахмата" в текущем розыгрыше чемпионата России достигла восьми матчей.

На данный момент "Зенит" с 45 очками возглавляет турнирную таблицу первенства. "Ахмат" находится на 11-й строчке, в активе команды 26 очков.