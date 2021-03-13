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Байден - Мирзиееву: Узбекистан поможет США с Афганистаном

Байден - Мирзиееву: Узбекистан поможет США с Афганистаном

Президент США Джозеф Байден направил сегодня послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву в канун традиционного восточного праздника Новруз, в котором заявил о желании Вашингтона видеть участие Ташкента в афганском урегулировании.

«В нашей совместной работе по поддержке процесса мирного урегулирования, который положит конец войне и обеспечит стабильное и дипломатическое решение в Афганистане, Новруз является напоминанием исключительной важности мира», - заявил Джо Байден.

Также американский лидер позитивно оценил демократические процессы в Узбекистане, пообещав Мирзиееву поддержку для их продолжения.

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Вестник Кавказа

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