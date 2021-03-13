Сергей Катырин: российский бизнес заинтересован в возрождении Карабаха

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил сегодня, что у российского бизнеса есть интересы в участии в азербайджанских проектах возрождения освобожденных территорий после завершения Карабахской войны.

Прежде всего он подчеркнул, что РФ и АР связывают особые отношения. «Азербайджан играет важную роль с точки зрения и товарооборота, и взаимоотношений с другими странами и занимает достойнейшее место в семье СНГ. У России с Азербайджаном особые отношения. Это наш партнер, к которому мы относимся всегда с огромным уважением и интересом», - заявил Сергей Катырин.

В связи с этим российские предприниматели будут заинтересованы в инвестициях и развитии бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана. «В Карабахе на данном этапе достаточно много свободных ниш, поэтому будет много и тех, кто хочет их заполнить. Российский бизнес также не исключение в данном вопросе», - заключил президент ТПП РФ.