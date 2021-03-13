Посол ЕС в РФ предложил Жозепу Боррелю «новый российский план»

«Новый российский план» обсуждался в этот понедельник послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В частности, Эдерер обратил внимание Борреля на то, что за прошедшие 7 лет с начала европейского давления на Россию из-за кризиса на Украине «наша позиция устарела и оказалась слишком сфокусированной на украинском конфликте».

В связи с этим он предложил Жозепу Боррелю заняться разработкой модернизированной программы отношений Евросоюза с Россией.

В Еврокомиссии отказались комментировать эту утечку.

Между тем, по данным информагентства, уже в среду в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС прозвучали предложения о формировании списка сфер сотрудничества с Россией для обсуждения на евросаммите 25-26 марта. Италия среди таких сфер назвала экономику и урегулирование конфликтов, Германия – борьбу с изменениями климата.