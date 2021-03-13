Николу Пашиняну пришлось бежать от оппозиции через гараж Армена Саркисяна

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну пришлось покинуть сегодня резиденцию президента Армена Саркисяна не через парадный въезд, а через технический путь.

Причиной тому послужило скопление оппозиционеров, пришедших к резиденции Саркисяна с требованием отставки Никола Пашиняна. Чтобы не устраивать новые столкновения протестующих с полицией, Пашинян предпочел уехать через гараж президента Армении.

Как пишут армянские СМИ, кортеж премьер-министра уехал через улицу Антараин и направился в сторону правительственных зданий.

Напомним, что Пашинян приезжал к Саркисяну на переговоры о путях разрешения политического кризиса. По неподтвержденным данным он согласился на отставку и внеочередные выборы на рубеже весны и лета в случае, если это удастся согласовать с оппозицией.