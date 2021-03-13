Нурсултан Назарбаев выразил скорбь в связи с крушением самолета КНБ Казахстана

Как сообщили сегодня в пресс-службе первого президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семья погибших в результате крушения в аэропорту Алматы самолета Ан-2, принадлежавшего КНБ республики.

«С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», - сказано в телеграмме Назарбаева.

Самолет КНБ Казахстана, летевший из Нур-Султана в Алматы, разбился в 14:20 по московскому времени в торце взлетно-посадочной полосы алматинского аэропорта. При этом погибли четверо членов экипажа, двое выжили.