Разбившийся в Алматы самолет оказался собственностью Комитета национальной безопасности

Как сообщили сегодня в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана, разбившийся в аэропорту Алматы Ан-26 является собственностью КНБ.

Уточняется, что самолет принадлежал Авиационной службе КНБ.

Также в Комитете подтвердили, что на борту Ан-26 находились шесть человек, из которых четверо погибли, двое выжили и находятся в больнице с тяжелыми травмами.

В КНБ Казахстана заверили, что причины авиакатастрофы будут установлены.