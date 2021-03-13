Леонид Кравчук потребовал участия США в переговорах по Донбассу

Экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил сегодня, что к переговорам в качестве еще одной стороны-посредника должны подключиться США.

Кравчук объяснил это возможностью «широкомасштабного конфликта» вокруг Донбасса. «Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе. Потому что конфликт на Донбассе – это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта», - сказал он на канале «Украина 24».

Таким образом, на фоне участившихся утечек и заявлений украинской стороны о планах возобновить активные боевые действия против жителей Донецка и Луганска, Кравчук выступил с заявлением, свидетельствующим о намерении новой американской Администрации Джозефа Байдена увеличить американскую активность на украинского направлении давления на Россию.