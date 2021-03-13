Шведский посол на Украине увидел угрозу в «Северном потоке-2»

Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг заявил сегодня, что видит угрозу для европейской безопасности от реализации российского трубопроводного проекта «Северный поток-2».

«Мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты. Они влияют на всех нас», - пояснил свою позицию Тиберг.

Как пишет Украина.ру, посол Швеции на Украине с сожалением констатировал, что Копенгагену не удалось никак повлиять на реализацию «Северного потока-2», поскольку у страны не было юридических возможностей как-либо остановить укладку труб в шведской экономической зоне.