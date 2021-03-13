Взлетевший в Минеральных водах самолет аварийно сел в поле

Как сообщили сегодня в Южной транспортной прокуратуре, днем под Минеральными водами была совершена экстренная аварийная посадка самолета Ан-2: пилотам пришлось сажать его прямо на поле.

«13 марта 2021 самолёт Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин (Волгоградская область) совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе», - уточнили в прокуратуре.

Известно, что на борту самолета находились два члена экипажа, они не пострадали, самолет также не получил существенных повреждений.

В настоящее время ведется прокурорская проверка с целью установления причины аварии.