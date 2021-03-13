Екатерина Винник на «Вести.FM»: пандемия трансформировала мировой миграционный кризис

Пандемия коронавируса оказало существенное влияние на мировые этнические процессы в том плане, что карантинное закрытие границ между странами замедлило такое характерное для последних лет явление, как массовая миграция жителей Ближнего востока и севера Африки – однако не столько остановило его, сколько преобразовало, создав новые проблемы и вызовы. Об этом сегодня в прямом эфире передачи «Нацвопрос» на радиостанции «Вести.FM» рассказала аналитик «Вестника Кавказа» Екатерина Винник.

Эксперт подчеркнула, что таким образом пандемия ударила по беженцам сильнее, чем по другим группам, поскольку лишила их возможности переселиться в более благоприятные жизненные условия. «Одной из наиболее пострадавших групп, безусловно, являются мигранты и беженцы по всему миру. Продолжающиеся военные конфликты и сложная экономическая ситуация во многих странах-источниках миграции, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, были усугублены пандемией, и 2020 год, омраченный Covid-19, оказался невероятно сложным для людей, ищущих убежище и работу в безопасных государствах», - сказала она.

«В Европе были приняты беспрецедентные меры, призванные уменьшить количество прибывающих, в том числе мигрантов и беженцев: к середине июня 6% аэропортов, 25% наземных трансграничных переходов и 9% морских границ были закрыты. В результате ограничительных мер количество нерегулярных прибытий снизилось на 85%, то есть до уровней 2009 года», - обратила внимание Екатерина Винник, добавив, что части беженцев все же удалось прибыть в Европу.

«Ограничения не стали 100%-ным препятствием для людей, спасающихся от войны и бедствий в собственных странах. В 2020 году около 460 тыс человек обратились за помощью в предоставлении убежища в ЕС (670 тыс – в 2019 году). Наибольшее количество заявок было зарегистрировано в январе и феврале, до начала пандемии, а меньше всего с марта по июнь 2020 года. Граждане Сирии и Афганистана – 64 тыс и 48 тыс заявителей соответственно – составили основной поток беженцев», - отметила аналитик «Вестника Кавказа».

«На фоне пандемии больше беженцев прибыло из Туниса, поскольку социально-экономическое положение в стране значительно ухудшилось. Если в предыдущие годы большинство мигрантов, отправляющихся из страны в Европу, представляли одинокие люди в поисках работы и лучшей жизни, то в 2020 году из Туниса бежали целыми семьями. По данным правозащитных групп, количество тунисских мигрантов в 2020 году выросло в пять раз, по сравнению с 2019 годом», - сообщила она, указав, что более 50% мигрантов заявили о решении переехать в Европу именно из-за пандемии.

Есть, однако, и обратная тенденция возвращения мигрантов в родную страну. «К примеру, рекордные 860 тыс граждан Афганистана вернулись на родину из Ирана. Причиной тому послужили экономические проблемы, спровоцированные американскими санкциями и усугубленные пандемией. Тем не менее по данным Агентства ООН по делам беженцев, многие из вернувшихся собираются обратно либо дальше, как только позволят условия», - привела пример Екатерина Винник.

«В Объединенных Арабских Эмиратах возникла проблема с трудовыми мигрантами, которые ввиду ограничений на поездки застряли в стране. По данным на май 2020 года около 200 тыс граждан Индии и 60 тыс пакистанцев должны были покинуть Эмираты, но не смогли этого сделать, оказавшись в затруднительном положении без средств к существованию», - поведала аналитик «Вестника Кавказа».

«Таким образом, несмотря на некоторое временное замедление миграции в условиях пандемии, мировые тенденции значительно не изменились, но при этом ухудшились общие условия. Растет количество незаконных перевозчиков, усиливается внутренняя миграция (например, в Сирии), а лагеря беженцев по всему миру стали серьезными очагами напряженности. Мигранты, особенно из Ближнего Востока и Северной Африки, по-прежнему являются одними из самых уязвимых людей на планете, не оставляющими своих попыток обрести счастье в других странах», - заключила она.