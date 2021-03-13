Президент Казахстана отреагировал на падение Ан-26 в Алматы

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семья погибших в аварии самолет Ан-26 в Алматы и распорядился тщательно расследовать эту аварию.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим», - прежде всего написал он в Twitter.

Также Токаев сообщил, что выяснение причин падения Ан-26 будет вестись по его личному поручению, и потребовал, чтобы подобные инциденты в Казахстане более не повторялись.

Известно, что Ан-26 упал в торце взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алматы около 14:20 по московскому времени, четверо человек погибли, еще двое смогли выжить.