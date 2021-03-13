Граждан Армении выведут из Красного Базара - источник

Населенный пункт Красный базар, находящийся в зоне ответственности российских миротворцев в Ходжавендском районе Азербайджана, в скором времени будет освобожден от незаконно пребывающих там граждан Армении.

Об этом сообщает издание politik.am со ссылкой на свои источники. По его данным, сегодня армянский политик Араик Арутюнян, изображающий роль «президента» марионеточного режима «НКР», созданного Ереваном на землях Азербайджана вместе с командующим российской миротворческой миссией, генералом Рустамом Мурадовым прибыли в Красный Базар, чтобы объявить о выдворении граждан Армении с территории Азербайджана.

Ранее остатки войск Армении в зоне ответственности российских миротворцев пытались установить блокпосты на дороге, ведущей от Красного Базара к Шуше, препятствуя, таким образом, свободному передвижению грузов по Азербайджану. Вывод граждан Армении позволит не только устранить эти препятствия, но и начать возвращение местного населения в Красный Базар.